Белорусские аграрии накопали первый миллион тонн сахарной свеклы нового урожая

Осенние полевые работы ведут хозяйства Беларуси. Приближается к финишу уборка гречихи и проса, активно собирать урожай кукурузы и овощей позволяет погода. На утро 20 сентября общий намолот зерна с учетом рапса превысил 8 миллионов 440 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накопан первый миллион тонн сахарной свеклы нового урожая. Темпы уборки сладкого корнеплода превышают прошлогодние, уже 23 % запланированных площадей. Самое пристальное внимание аграриев сейчас севу озимых зерновых. Намолоты в 2025 году напрямую зависят от качественного и оперативного выполнения поставленных задач. Обработку почвы усложняют непривычная для сентября жара и отсутствие осадков. Вместе с тем, по данным Минсельхозпрода, на зерно агропредприятия страны посеяли уже 40 % от плана.