Лукашенко посещает фермерское хозяйство «Спартан-Агро»

Надо, чтобы мы перестали кланяться импортным яблокам. Это одно из первых заявлений Президента в Молодечненском районе, где во время рабочей поездки Александра Лукашенко рассматривается вопрос развития плодоводства в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возрождение отрасли началось в 2005 году, и сейчас реализуется программа, в рамках которой при государственной поддержке ежегодно осуществляется посадка садов на площади 500 гектаров. Президент посещает фермерское хозяйство «Спартан-Агро». В апреле оно выиграло конкурс и стало исполнителем части мероприятий по наращиванию плодоводства в стране. Так, на 15 гектарах заложен сад, частично за бюджетные средства. Общая территория посадок 77 гектаров.

Например, в 2023 году собрали свыше 1 370 тонн груш и яблок. К 2028-му урожайность выйдет на производственные мощности и составит не менее 3 тысяч тонн. В хозяйстве настроены на получение импортозамещающих и экспортно ориентированных продуктов, причем экологически чистых. Вся работа проводится при научно-техническом содействии НАН Беларуси и при поддержке Министерства сельского хозяйства.