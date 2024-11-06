В Мингорисполкоме прошло первое заседание Минской городской комиссии по выборам Президента Беларуси

Рассмотрели ряд вопросов. Путем открытого голосования члены комиссии избрали председателя – им стал Александр Щекович. Также были избраны его заместитель и секретарь. Кроме того, утвердили график дежурств членов городской избирательной комиссии. Напомним, 4 ноября на совместном заседании президиума Мингорсовета и Мингорисполкома было принято решение о формировании в столице 10-ти комиссий: городской и 9-ти районных.

Александр Щекович, председатель Минской городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:

Решением Минского городского исполнительного комитета и Минского президиума Минского городского совета депутатов была утверждена и определена комиссия в количестве 13 человек. Все 13 человек достойные люди, представляющие различные общественные организации, политические партии, а также несколько человек путем сбора подписей граждан. Комиссия устоявшаяся, люди, которые работают в комиссии, имеют опыт, и не только в работе городской комиссии, но и на более низком уровне (в участковых комиссиях).

Уже завтра, 7 ноября, стартует сбор подписей для выдвижения потенциальных кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Напомним, выборы назначены на 26 января 2025 года.