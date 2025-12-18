Лукашенко назвал ВНС стабилизатором белорусского общества

В Послании народу Беларуси и парламенту Президент Александр Лукашенко назвал Всебелорусское народное собрание стабилизатором общества.

«Вы (ВНС. – прим. ред.) – стабилизатор нашего общества. Никакие президенты, партии, группки, депутаты и прочие не смогут сломать того, что мы с вами создадим. Да, будем менять. Вы будете менять», – подчеркнул лидер Беларуси.

Он отметил, что делегаты имеют высокий статус и отвечают за принятие ключевых решений – от экономики и судебной системы до вопросов мира и безопасности.