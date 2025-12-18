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Лукашенко назвал ВНС стабилизатором белорусского общества

18 декабря 2025 16:07
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Лукашенко назвал ВНС стабилизатором белорусского общества-0

В Послании народу Беларуси и парламенту Президент Александр Лукашенко назвал Всебелорусское народное собрание стабилизатором общества.

«Вы (ВНС. – прим. ред.) – стабилизатор нашего общества. Никакие президенты, партии, группки, депутаты и прочие не смогут сломать того, что мы с вами создадим. Да, будем менять. Вы будете менять», – подчеркнул лидер Беларуси.

Он отметил, что делегаты имеют высокий статус и отвечают за принятие ключевых решений – от экономики и судебной системы до вопросов мира и безопасности.

Президент отметил, что Всебелорусское народное собрание призвано обеспечить устойчивость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

Лукашенко подчеркнул, что его роль как главы государства не вечна, и что будущее страны зависит от собрания, которое должно вести страну вперед и решать глобальные проблемы.

«Я же не вечен. Я – уходящий Президент. Я вечно не могу быть президентом. Да и не нужно», – сказал Лукашенко.

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