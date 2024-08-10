Президент передал подарки мозырской семье Веракса

Еще одной точкой маршрута стала деревня Борисковичи в Мозырском районе. Неделю назад во время рабочего визита Президент пообщался с местными жителями. В завершение встречи многодетная семья Веракса передала Президенту сладкий подарок – мед с собственной пасеки. Ответный жест не заставил себя ждать.

Юлия Веракса:

Очень приятно, неожиданно, мы к этой встрече долго готовились, встрече с Президентом. И когда нам позвонили, сказали, что он хочет передать нам этот ответный подарок, мы очень обрадовались, для нас это было крайне неожиданно, поскольку мы воспитываем детей в духе любви к Государственному флагу, Государственному гербу, Государственному гимну. Они знают, кто такой Президент Республики Беларусь, уважаемый Александр Григорьевич. Мы стараемся это передавать, приумножать. И когда мы сказали это детям, что им Президент передаст подарки, они были в шоке, очень обрадовались.

Во время рабочей поездки Юрий Горлов также оценил состояние нескольких школ. Помощник Президента – инспектор по Гомельской области посмотрел, как идет подготовка к новому учебному году. Во многих учреждениях уже завершают ремонтные работы и устанавливают новую мебель в классах. 1 сентября они распахнут свои двери для учащихся.