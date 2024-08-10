Юрий Горлов с рабочей поездкой посетил Речицкий район

Новости Беларуси. Устранение последствий непогоды в центре внимания уполномоченных представителей Президента на местах. Юрий Горлов посетил Речицкий район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По поручению главы государства прежде всего помощь оказана людям – отремонтировали жилые дома и кровлю. Эти работы на финишной прямой. На контроле остается восстановление объектов АПК.

На предприятии «Дзержинский-Агро» от непогоды пострадали животноводческие комплексы и механические мастерские. С учетом активной фазы уборочной кампании в первую очередь восстановили зернотоки и зерносклады. Укладывают новый шифер и на молочно-товарных фермах. Не прекращаются строительные работы и на предприятии «Оборона страны». Сильный ветер повредил 41 объект. Больше половины уже восстановлено. Как отметил Юрий Горлов, темпы набраны хорошие. На местах трудятся бригады из Гомельской и Минской областей. Проблем с поставками материалов нет. Завершить работы планируют до 15 сентября.

Алексей Чернухин, начальник участка ДУП ПМК-226 УП «Минскоблсельстрой»:

График работы у нас с 5-6 утра, пока на улице не жарко, днем небольшой перерыв, и дальше до заката. Нас 110 человек. Задача – восстановить все кровли в кратчайшие сроки, помочь хозяйству. Работа продвигается хорошо, сделали новый комплекс, отремонтировали мехдвор и приехали старый комплекс восстанавливать.