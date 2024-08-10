Юрий Горлов с рабочей поездкой посетил Речицкий район
Новости Беларуси. Устранение последствий непогоды в центре внимания уполномоченных представителей Президента на местах. Юрий Горлов посетил Речицкий район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По поручению главы государства прежде всего помощь оказана людям – отремонтировали жилые дома и кровлю. Эти работы на финишной прямой. На контроле остается восстановление объектов АПК.
На предприятии «Дзержинский-Агро» от непогоды пострадали животноводческие комплексы и механические мастерские. С учетом активной фазы уборочной кампании в первую очередь восстановили зернотоки и зерносклады. Укладывают новый шифер и на молочно-товарных фермах. Не прекращаются строительные работы и на предприятии «Оборона страны». Сильный ветер повредил 41 объект. Больше половины уже восстановлено. Как отметил Юрий Горлов, темпы набраны хорошие. На местах трудятся бригады из Гомельской и Минской областей. Проблем с поставками материалов нет. Завершить работы планируют до 15 сентября.
Алексей Чернухин, начальник участка ДУП ПМК-226 УП «Минскоблсельстрой»:
График работы у нас с 5-6 утра, пока на улице не жарко, днем небольшой перерыв, и дальше до заката. Нас 110 человек. Задача – восстановить все кровли в кратчайшие сроки, помочь хозяйству. Работа продвигается хорошо, сделали новый комплекс, отремонтировали мехдвор и приехали старый комплекс восстанавливать.
Юрий Горлов, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:
Главное, что выстроена системная работа. Мы не распыляемся на все объекты – три бригады в хозяйстве на три фермы, а в одном месте, где много пострадало помещений. Они работают. Что это дает? Концентрация людей в одном месте, обеспечение материалами этих людей непосредственно на одном объекте. И самое главное – соблюдение техники безопасности. Подвижки значительные есть, оперативная информация ведется каждый день, анализируется, рассматриваются вопросы чуть ли не ежедневно на совещаниях с участием губернатора и других должностных лиц.
Президент передал подарки мозырской семье Веракса.