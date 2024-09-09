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Президент ориентирует депутатов на более активную работу на международном уровне

09 сентября 2024 13:38
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Президент ориентирует депутатов на более активную международную деятельность, а от нового состава Палаты представителей ждет нетривиальных подходов в работе с избирателями. Глава государства принял с докладом председателя Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент ориентирует депутатов на более активную работу на международном уровне-2

Сформировано 11 делегаций для работы с международными парламентскими делегациями и 42 парламентские группы по сотрудничеству с зарубежными коллегами. Продолжается работа депутатов в формате Парламентского собрания Беларуси и России, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ. Развиваются контакты с парламентами стран Юго-Восточной Азии, Африки.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Посредством участия в этих мероприятиях мы доносим позицию нашей страны, миролюбивый курс нашего государства, говорим о том отрицательном эффекте, который несут санкции в отношении любого государства. Посредством этих площадок мы приобретаем в конечном итоге если не друзей, то во всяком случае своих сторонников.

Подробности читайте здесь.  

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество # Игорь Сергеенко # Парламент Беларуси

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