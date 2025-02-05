Президент Экваториальной Гвинеи поздравил Лукашенко с победой на выборах

Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Президент Экваториальной Гвинеи:

Народ Республики Экваториальная Гвинея и ее правительство присоединяются ко мне, чтобы выразить Вашему Превосходительству наши самые искренние и сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Республики Беларусь. Пользуясь этой возможностью, хочу пожелать Вам успеха в таком важном деле, как определение исторической судьбы своего народа. Кроме того, мы выражаем наше твердое желание поддерживать и укреплять добрые отношения дружбы и сотрудничества, существующие между нашими народами.