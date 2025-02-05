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Президент Экваториальной Гвинеи поздравил Лукашенко с победой на выборах

05 февраля 2025 17:07
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Поздравительное послание в адрес белорусского лидера пришло 5 февраля и от Президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Экваториальной Гвинеи поздравил Лукашенко с победой на выборах-2

Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Президент Экваториальной Гвинеи:
Народ Республики Экваториальная Гвинея и ее правительство присоединяются ко мне, чтобы выразить Вашему Превосходительству наши самые искренние и сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Республики Беларусь. Пользуясь этой возможностью, хочу пожелать Вам успеха в таком важном деле, как определение исторической судьбы своего народа. Кроме того, мы выражаем наше твердое желание поддерживать и укреплять добрые отношения дружбы и сотрудничества, существующие между нашими народами.

# Беларусь-Гвинея # Александр Лукашенко # Выборы в Беларуси

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