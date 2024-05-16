Президент Беларуси возложил венки к могиле Гейдара Алиева и монументу павшим героям в Баку

Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вы могли заметить, что Президенты сегодня использовали сразу несколько транспортных средств. Программа обширная – внушительные и территории. Александр Лукашенко и Ильхам Алиев везде передвигались вместе. Так эффектно выглядел их кортеж на улицах Баку.

В Беларуси и Азербайджане одинаково бережно относятся к истории. Наш Президент сегодня почтил память Гейдара Алиева, с которым начинал выстраивать белорусско-азербайджанские отношения, и с именем которого неразрывно связан Азербайджан. Возложил цветы Александр Лукашенко сегодня и на Аллее шехидов, где похоронены в основном жертвы «Черного января» и азербайджанцы, павшие в Карабахской войне.