Президент Беларуси поздравил народ Польши с Национальным Праздником Независимости

Александр Лукашенко от имени всех белорусов и себя лично поздравил народ Польши с Национальным Праздником Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент убежден, что поляки видят и хорошо понимают значимость межчеловеческих контактов и сотрудничества с Беларусью, дружелюбия и доверия, сохранения общего христианского и культурного наследия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В нынешнее непростое время особенно ощутимо воспринимаются ценности суверенности государства и свободы народа, который создает свое будущее на основе национального самосознания, исторической мудрости и поддержки взаимоуважительных отношений. Убежден, что поляки видят и хорошо понимают значимость межчеловеческих контактов и сотрудничества с Беларусью, дружелюбия и доверия, сохранения общего христианского и культурного наследия. Добрососедство – наш бесценный дар, которым при любых обстоятельствах не стоит рисковать – замыкать границы и ставить под угрозу национальную безопасность. Именно поэтому Минск, демонстрируя приверженность принципам мирного сосуществования, ввел безвизовый порядок въезда для жителей ряда европейских стран, чем воспользовались уже более ста двадцати тысяч польских граждан.