Мэр Минска тоже на велосипеде: в столице прошел масштабный велопарад

Новости Беларуси. Такого Минск ещё не видел. Самое массовое в истории открытие велосезона прошло 30 апреля в центре столицы. Несмотря на обилие велодорожек, даже машины на время уступили дорогу велосипедистам. Около двух часов проспект Победителей был перекрыт ради спортивного праздника. Участие в мероприятие приняли не только тысячи гостей из разных стран, но и знаменитые спортсмены и чиновники. Не обошлось и без соревновательного момента.

Место действия – парк Победы. Мероприятие – открытие велосезона. И надо сказать, размах праздник получил масштабный. Он собрал более девяти тысяч велосипедистов, чтобы они колонной промчались по столичным улицам. Направляющий — министр спорта и туризма Беларуси.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Такие мероприятия неформального характера помогут привить любовь к спорту. Да мы просто даем возможность позитивному настроению, занятию физической культурой, привить здоровый образ жизни, особенно подрастающему поколению. Посмотрите, как много здесь молодых людей, много детей. Люди пришли с семьями.

Принял участие в таком параде и мэр Минска Андрей Шорец. Был он в спортивной форме, хотя дресс-код сегодня для велолюбителей абсолютно свободный.

Из офиса на велотрек. На таком железном коне ездят не только в спортивной форме. Велосипед – универсальное транспортное средство, поэтому юбка, брюки или туфли – на каждом четвертом участнике заезда.

А вот Евгений привык не кататься, а чинить велосипеды. За годы работы мастер по ремонту железных коней отремонтировал не одну тысячу тормозных колодок и велосипедных цепей. Но с самыми необычными просьбами обращается прекрасная половина человечества.

Евгений Бычковский, мастер по ремонту велосипедов:

Бывает, намотана куча веревок. Часто люди ставят велосипеды под зеркалом в коридоре, где расчесываются. Можно еще два парика собрать на колесах.

Свой взгляд у женщин, и в частности у Лиды, на покупку велосипеда, ведь правильно подобрать себе модель – целое искусство.

Лидия Рыбакова, велолюбитель:

Когда я покупала, мне сказали, что все велосипеды одинаковые, но оказалось, что количество звездочек, размер колеса влияет на то, как ездит. Есть горные, есть городские, я бы на городском хотела кататься сейчас. На городском можно сидеть красивая, в платье, с прямой спинкой, можно корзину спереди поставить – вот это вот здорово.

Василий Петрович с моделью уже давно определился – за шестьдесят лет в седле поменял огромное количество велосипедов и может разобрать его закрытыми глазами.

Валерий Мацулевич, велолюбитель:

Железный друг – это здоровье радость, хорошие эмоции, хорошая аура, так сказать, когда передвигаешься – природа. Жизнь.

Неоднократная чемпионка мира и призёр Олимпиады Наталья Цилинская не могла пропустить такое мероприятие. Все-таки велосипедный спорт – ее вотчина. Но даже она не ожидала, что минчане так массово поддержат старт сезона.

Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту на треке, призер Олимпийский игр:

Когда мы ехали по проспекту. Я оглядывалась несколько раз, пыталась увидеть «хвост». Мне не удалось. С каждым годом наше количество будет только увеличиваться. Дистанция будет увеличиваться, скорость.

Велосипедный бум в Минске растет пропорционально количеству магистральных велодорожек. Их сейчас в городе уже 27 километров. Еще оборудовано три сотни велопарков, и это далеко не предел. В планах минских властей построить еще несколько специальных трасс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.