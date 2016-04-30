Светлый праздник Пасхи: как его встретят в семье Александра Солодухи и можно ли покрасить страусиное яйцо

11 сентября – удобная для выборов дата. Хотя пугающая тех, у кого длинная память: в этот день рухнули башни-близнецы в Нью-Йорке в 2001 году, а когда-то давно 11 сентября (по старому календарю) по желанию танцовщицы Саломеи царь Ирод приказал отсечь голову Иоанну Крестителю – предшественнику Иисуса. Иисуса тоже убили известным образом. И завтра православные христиане будут говорить «Христос воскресе». Завтра – пасхальное воскресение, главный церковный праздник и «святой» в некотором смысле день даже для некрещеных. Анастасия Бенедисюк продолжит тему.

Светлый праздник Воскресения Христова. Куличи и пасхи – древние традиции и стиль: можно ли соединить эти «ингредиенты»? Любое ли яйцо «крашенкой» стать может? Когда размер имеет значение, а яйца можно не только бить – метод богатыря Шимко. И, наконец, Пасха. Май. Труд.

В этой семье нет не только первой скрипки, здесь и поваром-то старшим никого не именуют. Сразу в 10 рук. И это лишь пока – к вечеру подоспеет еще многодетный папа да дочь Снежана вернется с очередной спартакиады. Наверняка с медалью. Вот и получится семь «Я».

Готовят исключительно в хлебопечке и не первый год – технологии. Мама Лена даже уверяет: вкус у такого кулича царский.

Меж тем вот как неделю технологический процесс отлажен во всех пекарнях страны. Подсчитать, сколько тонн выпечки за праздник съедят белорусы, невозможно да и не стоит это того.

Анастасия Ширейко, директор кондитерской:

Мы закрыли заказ на куличи уже в понедельник. До сих пор люди звонят и просят что-то сделать.

Маленькая кулинарная мастерская. Только натуральный продукт, есть даже морковные праздничные кексы. Все ручного производства и без перчаток. Продукт чувствовать надо, – уверены здесь кондитеры. Плюс акварельный декор и живая роспись пищевыми красителями.

Стильно и со вкусом. Есть и целая коллекция полюбившихся особенно детьми пасхальных кроликов, пусть и на пряниках. Символ Пасхи на Западе уже допрыгал и до наших домов.

Но оставим сказочную историю о кролике, который в гнезде своем прячет шоколадные яйца. Найти такого нам не удалось. А вот яйца темного тигрового питона, болотной черепахи, страуса или, к примеру, канадской казарки – да запросто. Более того, оказывается, все они съедобны и поддаются термообработке.

Евгения Резниченко, зоотехник:

Яйцо – это большая яйцеклетка, покрытая скорлупой. Споры, в которые пропитываются красящие вещества. Шелуха лука или специальные красители пищевые. Единственное, темные яйца, например, перепелиные покрасить будет намного сложнее, чем белые, куриные или утиные.

Кирилл Шимко, спортсмен:

Пасха, готовят, варят яйца, красят их, но сейчас яйца красить не придется, так как они фактически покрашены.

Один из самых сильных людей Беларуси. Богатырь, рекордсмен Книги Гиннесса. Сегодня берет новую высоту – кулинарную. Мы так думали, по крайней мере когда ехали на встречу с этим крепким мужчиной. А нет. Яйца пасхальные или каждый день на завтрак (кстати, уходит их с десяток сразу) – значение не имеет. Рецепт один.

Кирилл Шимко, спортсмен:

Очень важный светлый праздник, когда люди вместе, едины. Это самое важное.

Елена Бармотина, многодетная мать:

Яйца традиционно красятся в шелухе. Предварительно настоялась. Просто это более экологически чисто.

Пасха – праздник большой и почитаемый. Готовятся к нему 40 дней – именно столько Христос был со своими учениками после Воскресения. И столько длится Великий Пост.

Красный символ жизни. Великий праздник. И так уж совпало, что еще и Первое мая. В преддверии Воскресенья Хористова, создавая нам настроение, продолжают трудиться артисты. И пока Саша Солодуха поет «Чужую-милую», супруга с пятилетней дочей Варенькой красят яйца и закупают куличи.

Александр Солодуха, певец:

Это светлый чистый праздник, когда душа радуется, когда все должны друг другу дарить теплые красивые слова, слова любви.

Праздник Пасхи. Его отмечают как минимум 2,5 миллиарда человек во всем мире, вне зависимости от национальности и происхождения. Сегодня Великая суббота – последний день перед Пасхой. Христос еще лежит во гробе, еще не настало Воскресение, но уже все наполнено предпасхальной радостью. Той же радостью, коей сейчас переполняются дома верующих: праздничная суета и волнение.