Каждый ребенок получит сувениры в экостиле. Акция по наведению порядка в лесах пройдет в Беларуси

В Беларуси в очередной раз пройдет акция по наведению порядка в лесах. В этот раз кампания приурочена к Году малой родины. Уже завтра все добровольцы смогут выехать на природу и принять участие в грандиозном республиканском субботнике. Всего-то и нужно – необходимый инвентарь. Впрочем, с ним вам запросто помогут.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Анастасия Докучаева.

Что там нужно будет делать?

Анастасия Докучаева, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Если не убирать ветки и мусор, то дополнять, садить новые деревья – всем точно найдется, что делать.

Кто участвует в такой акции?

Анастасия Докучаева:

Круг волонтеров у нас действительно очень широкий – это и школьники, наше подрастающее поколение. В нынешнем году мы именно на школьниках хотим сделать акцент. И абсолютно каждый ребенок, который примет участие в акции, получит от организации Министерства лесного хозяйства сувениры, выполненные в экостиле. Мы рассчитываем, что именно школьники – те люди, от которых зависит будущее наших лесов, те люди, которые, возможно, когда-то придут трудиться в лесное хозяйство, если не придут трудиться, то как минимум, будут бережно затем относиться к нашему лесному фонду, они помогут сделать наш лес чистым, уютным и ухоженным.