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Каждый ребенок получит сувениры в экостиле. Акция по наведению порядка в лесах пройдет в Беларуси

18 октября 2019 09:30
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В Беларуси в очередной раз пройдет акция по наведению порядка в лесах. В этот раз кампания приурочена к Году малой родины. Уже завтра все добровольцы смогут выехать на природу и принять участие в грандиозном республиканском субботнике. Всего-то и нужно – необходимый инвентарь. Впрочем, с ним вам запросто помогут.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Анастасия Докучаева.

Что там нужно будет делать?

Анастасия Докучаева, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
Если не убирать ветки и мусор, то дополнять, садить новые деревья – всем точно найдется, что делать.

Кто участвует в такой акции?

Анастасия Докучаева:
Круг волонтеров у нас действительно очень широкий – это и школьники, наше подрастающее поколение. В нынешнем году мы именно на школьниках хотим сделать акцент. И абсолютно каждый ребенок, который примет участие в акции, получит от организации Министерства лесного хозяйства сувениры, выполненные в экостиле. Мы рассчитываем, что именно школьники – те люди, от которых зависит будущее наших лесов, те люди, которые, возможно, когда-то придут трудиться в лесное хозяйство, если не придут трудиться, то как минимум, будут бережно затем относиться к нашему лесному фонду, они помогут сделать наш лес чистым, уютным и ухоженным.

Каждый ребенок получит сувениры в экостиле. Акция по наведению порядка в лесах пройдет в Беларуси-1

Что нужно сделать, чтобы принять участие в этой акции? Где взять нужный инвентарь?

Анастасия Докучаева:
Все просто. Необходимо всего лишь позвонить в ближайший лесхоз или в лесничество и заявить о своем желании. Лесхоз, безусловно, поможет со всем необходимым инвентарем, выдаст перчатки, чтобы вы даже не загрязняли свои руки, выдаст необходимые пакеты для мусора. Вместе со службами ЖКХ организует вывоз этого мусора, поэтому все условия созданы, необходимо лишь желание.

Каждый ребенок получит сувениры в экостиле. Акция по наведению порядка в лесах пройдет в Беларуси-4

Вывоз можно организовать с того места, куда ты решил пойти или на той территории, которую обозначил лесхоз?

Анастасия Докучаева:
Безусловно, если вы изъявляете такое желание принять участие в акции и обсуждаете это с лесохозяйственным учреждением, то они как минимум ориентируют на те участки, где наиболее распространена такая проблема. Это, как правило, вблизи городских крупных массивов, соответственно, туда уже служба ЖКХ совместно со службами организовывается транспорт.

# Акции # общество # Анастасия Докучаева # Фотофакт

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