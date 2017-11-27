В Солигорске к осени 2018 построят новую поликлинику

Сегодня город шахтеров обслуживает единственное лечебно-профилактическое учреждение. Как результат – очереди за талонами к специалистам и недостаток кабинетов. Поэтому здание планируют возвести ускоренными темпами.

Новости Беларуси. Строительство новой поликлиники началось в Солигорске. За основу архитектурного решения взят проект многопрофильного столичного медучреждения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Несмотря на нормативный срок в 36 месяцев, построят к осени 2018 года.

Ольга Белоус, главный врач учреждения охраны здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»:

Районная поликлиника, которая рассчитана на 600 посещений в смену, обслуживает фактически 64 тысячи, поэтому нагрузка на поликлинику очень высокая. По генеральному плану застройки в новом микрорайоне было предусмотрено место застройки на поликлинику на 400 посещений в смену.