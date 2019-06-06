Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию

Новости Беларуси. «Права инвалидов и их социальная интеграция». Депутаты готовят на рассмотрение новый законопроект. В Овальном зале его обсудят в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К решению проблемных вопросов подключается и общественность. В частности, накануне в Могилеве представители Белорусского союза женщин изучали наработанный здесь опыт работы с особенными детьми. Корреспондент Ирина Недобоева продолжит. Еще совсем недавно семилетнему Жене было не под силу не то что читать, ребенок не мог находиться в одной комнате с незнакомцами. У мальчика аутизм. Справиться с возом проблем помогли в этом коррекционном центре.

Майя Афанасьева, житель Могилева:

Эта совместная работа родителей, педагогов, ребенка, помощь извне, эта сплоченная коллективная работа дала свои плоды. Первая детсадовская группа для таких детей, как Женя, в этом Центре появилась шесть лет назад. Сегодня их четыре. Плюс класс для особенных школьников.

Елена Мозоловская, директор Могилевского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Задача максимум – чтобы выпускники наших дошкольных групп пошли в инклюзивные учреждения образования нашего города, Могилевского района и области.

Занятия с дефектологами, логопедами, психологами, помощь волонтеров. Студенты и школьники, которые сюда приезжают признаются, не всегда приходится легко.

Егор Русакович, учащийся гимназии № 4, волонтер:

Я первый раз здесь и очень рад помогать детям. Потому что в душе становится теплее, когда ты помогаешь детям, которые сами не могут что-то сделать. Мы хотим, чтобы эти дети чувствовали себя так же, как и мы себя. В Могилеве о проблемах детей-инвалидов говорили депутаты: как устроен быт особенных ребят, как учатся они таким простым для обычных детей и таким сложным для них вещам?

Ольга Петрашова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наше государство делает всё возможное для того, чтобы люди, имеющие ограниченные возможности, имели возможность учиться, получать образование, успешно трудоустраиваться, создавать семьи.



Ирина Недобоева, СТВ:

Вот уже 22 года в Могилевском экономическом колледже работает специализированный учебный центр. Ежегодно здесь обучается порядка 120 подростков с особенностями развития. Швея, озеленитель, обувщик – это далеко не весь перечень профессий, которые ребята могут получить в этом центре.

Андрей Новиков, учащийся Центра профессиональной реабилитации Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа:

Я хочу быть обувщиком, чтобы украшать свою обувь, чинить ее, ремонтировать и по специальности могу пойти на мастера.

Олег Баханович, директор Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа:

Мы заинтересованы в том, чтобы давать хорошую специальность. И не делить детей на больных и здоровых. За 22 года в Центре получили профессию 2,5 тысячи особенных ребят. И почти 80 % из них работают по специальности.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Нас поразили те проекты, которые нам продемонстрировали в Могилеве. Я думаю, что всё это признаки цивилизованного общества, которое милосердно относится к людям с ограниченными физическими возможностями. Я думаю, что подобные проекты надо развивать.