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Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию

06 июня 2019 10:37
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Новости Беларуси. «Права инвалидов и их социальная интеграция». Депутаты готовят на рассмотрение новый законопроект. В Овальном зале его обсудят в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К решению проблемных вопросов подключается и общественность. В частности, накануне в Могилеве представители Белорусского союза женщин изучали наработанный здесь опыт работы с особенными детьми. Корреспондент Ирина Недобоева продолжит.

Еще совсем недавно семилетнему Жене было не под силу не то что читать, ребенок не мог находиться в одной комнате с незнакомцами. У мальчика аутизм. Справиться с возом проблем помогли в этом коррекционном центре.

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -1

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -3

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -5

Майя Афанасьева, житель Могилева:
Эта совместная работа родителей, педагогов, ребенка, помощь извне, эта сплоченная коллективная работа дала свои плоды.

Первая детсадовская группа для таких детей, как Женя, в этом Центре появилась шесть лет назад. Сегодня их четыре. Плюс класс для особенных школьников.

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -8

Елена Мозоловская, директор Могилевского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
Задача максимум – чтобы выпускники наших дошкольных групп пошли в инклюзивные учреждения образования нашего города, Могилевского района и области.

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -11

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -13

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -15

Занятия с дефектологами, логопедами, психологами, помощь волонтеров. Студенты и школьники, которые сюда приезжают признаются, не всегда приходится легко.

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -18

Егор Русакович, учащийся гимназии № 4, волонтер:
Я первый раз здесь и очень рад помогать детям. Потому что в душе становится теплее, когда ты помогаешь детям, которые сами не могут что-то сделать. Мы хотим, чтобы эти дети чувствовали себя так же, как и мы себя.

В Могилеве о проблемах детей-инвалидов говорили депутаты: как устроен быт особенных ребят, как учатся они таким простым для обычных детей и таким сложным для них вещам?

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -21

Ольга Петрашова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наше государство делает всё возможное для того, чтобы люди, имеющие ограниченные возможности, имели возможность учиться, получать образование, успешно трудоустраиваться, создавать семьи.

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -24


Ирина Недобоева, СТВ:
Вот уже 22 года в Могилевском экономическом колледже работает специализированный учебный центр. Ежегодно здесь обучается порядка 120 подростков с особенностями развития. Швея, озеленитель, обувщик – это далеко не весь перечень профессий, которые ребята могут получить в этом центре.

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -26

Андрей Новиков, учащийся Центра профессиональной реабилитации Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа:
Я хочу быть обувщиком, чтобы украшать свою обувь, чинить ее, ремонтировать и по специальности могу пойти на мастера.

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -29

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -31

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -33

Олег Баханович, директор Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа:
Мы заинтересованы в том, чтобы давать хорошую специальность. И не делить детей на больных и здоровых.

За 22 года в Центре получили профессию 2,5 тысячи особенных ребят. И почти 80 % из них работают по специальности.

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -36

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -38

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:
Нас поразили те проекты, которые нам продемонстрировали в Могилеве. Я думаю, что всё это признаки цивилизованного общества, которое милосердно относится к людям с ограниченными физическими возможностями. Я думаю, что подобные проекты надо развивать.

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -41

Сегодня в стране делается действительно немало для того, чтобы помочь особенным людям. В частности, уже на этой сессии депутаты рассмотрят новый законопроект, который будет направлен на усиление государственной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, и создание условий по их успешной интеграции в общество.
А значит, будет сделан еще один уверенный шаг навстречу тем, кому нужна помощь.

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -44

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -46

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию -48

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Лидия Ермошина # Елена Мозоловская # Ольга Петрашова # Ирина Недобоева # Олег Баханович # Фотофакт

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