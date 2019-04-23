Помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев провёл приём граждан в Любани

Новости Беларуси. Качество строительства жилья и оказания коммунальных услуг, благоустройство и земельные споры. Вопросы по этой тематике 23 апреля адресовали помощнику Президента – инспектору по Минской области Игорю Евсееву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он провел прием граждан в Любани. Дорогу сюда нашли не только жители близлежащих населенных пунктов. За решением своих проблем обратились заявители из Борисова, Солигорска и Минского района.

Игорь Евсеев, помощник Президента – инспектор по Минской области:

Есть у тебя сегодня своя строительная организация, штатная численность, техника соответствующая? Тогда будем давать сегодня строить и земельные участки по конкурсу. Но тем организациям, которые на самом деле могут делать строительные работы. Пособие на детей государство сегодня платит. Я считаю, что на достойную жизнь данных финансовых средств и условия проживания этого достаточно. Но если семья имеет желание строить свое личное жилье, будем смотреть, как решить данный вопрос.