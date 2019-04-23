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Помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев провёл приём граждан в Любани

23 апреля 2019 14:28
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Новости Беларуси. Качество строительства жилья и оказания коммунальных услуг, благоустройство и земельные споры. Вопросы по этой тематике 23 апреля адресовали помощнику Президента – инспектору по Минской области Игорю Евсееву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он провел прием граждан в Любани. Дорогу сюда нашли не только жители близлежащих населенных пунктов. За решением своих проблем обратились заявители из Борисова, Солигорска и Минского района.

Помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев провёл приём граждан в Любани-1

Игорь Евсеев, помощник Президента – инспектор по Минской области:
Есть у тебя сегодня своя строительная организация, штатная численность, техника соответствующая? Тогда будем давать сегодня строить и земельные участки по конкурсу. Но тем организациям, которые на самом деле могут делать строительные работы.

Пособие на детей государство сегодня платит. Я считаю, что на достойную жизнь данных финансовых средств и условия проживания этого достаточно. Но если семья имеет желание строить свое личное жилье, будем смотреть, как решить данный вопрос.

Помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев провёл приём граждан в Любани-4

Представители Администрации Президента продолжат приемы граждан 24 и 25 апреля. Также в Минске и Рогачевском районе они проверят, как местные власти рассматривают и решают вопросы. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан исполнительных комитетов.

Помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев провёл приём граждан в Любани-7

Помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев провёл приём граждан в Любани-9

# Прием граждан # общество # Игорь Евсеев # Фотофакт

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