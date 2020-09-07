Преподаватель БГУ высказал своё мнение по поводу бело-красно-белого флага. В ответ получил несколько тысяч писем

Новости Беларуси. Преподаватель БГУ Сергей Артемьев рекомендует всем больше читать. И желательно классиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Флаги протеста переместились с шествий на площадях во дворы жилых домов. Новые декорации пришлись по душе на всем жителям, но вместо уважения права на свое мнение они сталкиваются с агрессией соседей-активистов.

– Скажите, пожалуйста, а что у вас по истории?

– Ну вот видите, ко мне уже озабоченные люди подходят и спрашивают – вообще обнаглели. Я хочу отдохнуть здесь.

– Что у вас по истории? Что по предмету?

– Это Кирилла Туровского, 16.

Сергей Артемьев живет в Минске. Ему не понравилось, что митинги уже вплотную подошли к двери его дома. На этом видео он пытается вызвать милицию, чтобы убрать незаконную символику из своего двора. Уже через несколько минут в протестном Telegram-канале опубликовали все личные данные мужчины – на него открыли травлю.

Сергей Артемьев, преподаватель БГУ:

Я просто осознал следующий момент – наш город превратился в какой-то ад красно-белый. Эта политизация достигла уже предела. Люди с этими флагами, они везде, они их несут во все публично и уже в частное пространство... Эти флаги они принесли во двор, потом они их вывешивают в подъезд, потом заставят эти флаги у меня в квартире висеть? Я этого не хочу.

Сергей Артемьев не просто изучал историю. Он преподаватель кафедры конституционного права юрфака БГУ и уверен, что его студенты – думающие люди, а вот ребята, которые вместо учебы ходят по улицам, вряд ли понимают, что происходит на самом деле.

Сергей Артемьев:

Работу свою люблю и студентов люблю. Другое дело то, что к сожалению, значимая часть молодежи, не студенты БГУ, они перестали читать – это страшно. Если бы они читали – не Telegram и не TUT.BY, а, к сожалению, они читают и принимают это как истину – а читали что-то другое, хотя бы Чехова, хотя бы Достоевского. Я уже просто... Читайте Достоевского «Бесы» – это о вас. Пожалуйста, прошу вас, будьте людьми, потому что сейчас вы превратились в зверей. Несколько тысяч писем – подавляющее большинство из них отборного мата. Спасибо тем людям, которые мне прислали матерные письма. Но это не гражданское общество – это стадо, это быдло. Зло порождает зло.

Оставить право на свое мнение и не навязывать бело-красно-белый флаг тем, кто не хочет впускать его в свои дома – об этом сегодня просят агрессивных активистов люди, которым надоели шумные митинги.