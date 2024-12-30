Премия НОК Беларуси. Узнали, какие спортсмены получили звание лучших в 2024 году

Самые яркие звезды белорусского спорта вместе! На днях они собрались на торжественном мероприятии – Премии НОК Беларуси, чтобы подвести спортивные итоги года. Об этом поговорили с гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Карней, ведущий специалист отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси.
Ольга Бурлакова, ведущая:
В НОК определили лучших из лучших, это тяжелейшая задача, шесть номинаций. По каким критериям вообще можно было отбирать спортсменов, которые всю жизнь положили к ногам Олимпийского огня?
Алексей Карней, ведущий специалист отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси:
Это не только НОК определили, мы долго готовили эту Премию, долго шли к этой идее. Ранее похожий проект был, 7 лет мы не собирали наших спортсменов, с учетом того, что многие спортсмены возвращаются на международную арену, многие участвовали в Олимпийских играх и достигли высот, мы пришли к идее, что все-таки это мероприятие должно состояться. Мы создали большую комиссию, туда вошли наши знаменитые спортивные журналисты, спортсмены, которые избирались ранее лучшими, спортивные функционеры. Судя по итогу, проект удался!
Лучшим спортсменом года стал Иван Литвинович, все-таки олимпийская золотая медаль. Награду «Прорыв года» завоевал Евгений Золотой. Лучшим тренером года стала Ольга Власова. В номинации «Команда года» победила национальная команда по пляжному футболу. В номинации «Лучшие спортсменки года» мы не смогли определить одного победителя, приз получили Арина Соболенко и Виолетта Бордиловская. В номинации «За преданность олимпийскому движению» победил Игорь Бокий.
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