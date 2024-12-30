Премия НОК Беларуси. Узнали, какие спортсмены получили звание лучших в 2024 году

Самые яркие звезды белорусского спорта вместе! На днях они собрались на торжественном мероприятии – Премии НОК Беларуси, чтобы подвести спортивные итоги года. Об этом поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Карней, ведущий специалист отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси.

Ольга Бурлакова, ведущая:

В НОК определили лучших из лучших, это тяжелейшая задача, шесть номинаций. По каким критериям вообще можно было отбирать спортсменов, которые всю жизнь положили к ногам Олимпийского огня?