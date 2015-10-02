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Представители СООО «Белвест»: что предлагают белорусские производители как разобраться в мире обуви?

02 октября 2015 07:21
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Начало осенне-зимнего сезона всегда несёт за собой пересмотр своей обуви. И, конечно, каждый раз мы понимаем, что надеть в этом году совершенно нечего. И тут же мы спешим с воодушевлением рассматривать новинки, которые предлагает нам рынок. Помочь разобраться в мире обуви, а также расскажут про все свои предложения гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Юрий Суманеев, генеральный директор СООО «Белвест», Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром», Дарья Иванова, художник-модельер СООО «Белвест».

# общество # Фотофакт # Николай Ефимчик # Обувь # Юрий Суманеев # Дарья Иванова

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