Представители СООО «Белвест»: что предлагают белорусские производители как разобраться в мире обуви?

Начало осенне-зимнего сезона всегда несёт за собой пересмотр своей обуви. И, конечно, каждый раз мы понимаем, что надеть в этом году совершенно нечего. И тут же мы спешим с воодушевлением рассматривать новинки, которые предлагает нам рынок. Помочь разобраться в мире обуви, а также расскажут про все свои предложения гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Юрий Суманеев, генеральный директор СООО «Белвест», Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром», Дарья Иванова, художник-модельер СООО «Белвест».