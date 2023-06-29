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Представители посольства Венесуэлы передали в Национальную библиотеку Беларуси более 30 книг

29 июня 2023 07:07
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Новости Беларуси. Развитие культурных связей между государствами невозможно без понимания книжной культуры страны. Речь об этом шла в Национальной библиотеке во время встречи с дипмиссией Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители посольства Венесуэлы передали в Национальную библиотеку Беларуси более 30 книг-1

Ее представители передали в книжный фонд 32 издания. Это художественная литература, книги об истории и политике. Подарок в ответ – издание, посвященное 100-летию Национальной библиотеки Беларуси. Такой обмен литературным наследием способствует еще большему укреплению культурных связей.

Представители посольства Венесуэлы передали в Национальную библиотеку Беларуси более 30 книг-4

Майрена Ньевес, первый секретарь посольства Венесуэлы в Беларуси:
Несмотря на ощущение, что печатные книги сегодня теряют свою актуальность, мы уверены, что их значение очень велико для развития государства. И мы ориентированы на продвижение чтения на иностранном языке. Поэтому мы передаем в дар венесуэльские книги, чтобы вы могли лучше узнать нашу страну.

Представители посольства Венесуэлы передали в Национальную библиотеку Беларуси более 30 книг-7

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Латинская Америка – это огромный континент, где любят книгу, где ценят книгу, где создана уникальная литература, есть научные исследования. Президент нашей страны ставит задачу более активного развития отношений с этим регионом. А это возможно только тогда, когда мы понимаем эти страны. Книга – это ключ к пониманию той или иной страны.

Представители посольства Венесуэлы передали в Национальную библиотеку Беларуси более 30 книг-10

Участники встречи договорились о продолжении сотрудничества между Национальными библиотеками Беларуси и Венесуэлы.

# Беларусь-Венесуэла # общество # Вадим Гигин # Майрена Ньевес # Фотофакт

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