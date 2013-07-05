Очередной выпуск офицеров-спасателей Командно-инженерного института МЧС состоялся в Минске

Новости Беларуси. Очередной выпуск офицеров-спасателей Командно-инженерного института МЧС. За всю историю учебного заведения он оказался самым многочисленным. Лейтенантские погоны и дипломы 5 июля получили 249 курсантов. Из низ – 35 из Азербайджана – Беларусь оказывает помощь в подготовке специалистов для этой страны.

Офицерские звездочки достались и 11 девушкам.

По традиции молодые лейтенанты уже в последний раз прошли маршем в общем строю, после чего на счастье подбросили монеты и фуражки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Для выпуска, конечно, мы ждем. Новое пополнение, которое поступает в наше подразделение, вносит какую-то свежую струю, новые знания, обогащают. Они способствуют выполнению тех задач, которые стоят перед нами.

Кямаледдин Гейдаров, министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана:

Они уже лейтенанты. Они, учась здесь, познакомились, подружились со своими белорусскими братьям, друзьями. Это дружба навеки, потому что наши народы веками дружили.

Иван Руденко, выпускник ГУО «Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь:

Мы шли к этому четыре года. Это очень знаменательный день. Это путевка в жизнь.