Какие изменения планируют внести в закон о защите прав потребителей?

Новости Беларуси. В Беларуси готовятся дополнения к закону о защите прав потребителя. Прежде всего они касаются продавцов интернет-магазинов.

Ожидается, что покупателю должны будут предоставить всю информацию о происхождении товара, увеличить гарантийный срок до 30 дней и установить единую цену на товар вне зависимости от способа оплаты.

Такие меры смогут защитить онлайн-покупателей. Только за последние 4 года количество интернет-магазинов в нашей стране увеличилось вдвое: сейчас их уже около 14 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году организации по поддержке интересов покупателей предложили сосредоточить внимание именно на теме цифровой среды.