Выход для пациентов, которым не помогает пассивное лечение: в Бресте начали проводить операции по восстановлению слуха

Новости Беларуси. Сложные операции по восстановлению слуха – теперь и в областных больницах. В Бресте впервые установили систему имплантации среднего уха.

Уникальная операция проходила под руководством столичного специалиста Николая Гребеня. Но в будущем этим смогут заниматься и местные врачи. Для многих больных такого рода хирургическое вмешательство – последний выход, когда пассивное лечение не дает положительных результатов.

Операции с использованием протезирования еще не так давно проводились только в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Гребень, директор Республиканского научного-практического центра оториноларингологии:

Эта операция – единственный выход для пациентов, которым не может помочь пассивный протез среднего уха. Сегодняшняя пациентка ранее перенесла шесть операций. Сегодня мы ей установили имплант.

Опыт по проведению сложной операции восстановления слуха до этого переняли в Гомеле и Гродно. Сама же система имплантации не из дешевых, и оценивается в 15 с половиной тысяч рублей. Однако белорусам она обходится совершенно бесплатно.