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Председатель комитета по образованию Мингорисполкома – о подготовке учебных заведений к школьному году

22 августа 2015 16:52
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Новости Беларуси. Заканчивается август, а значит начинается горячая пора для тех, кто собирается отправить детей в школу. Поэтому сегодня мы решили поговорить о том, как пережили большие каникулы учебные заведения.  Сколько новых появится к новому учебному году, и с какого возраста лучше отдавать ребенка в школу? На эти и другие вопросы по теме готовится ответить наш гость. В студии программы «Большой город» на СТВ – председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик.

А если вы готовы предложить интересную тему – звоните нам!

Телефоны горячей линии СТВ:  290 – 66 – 00 или  1 – 600 – 700. 

# общество # Михаил Мирончик # Подготовка к школе

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