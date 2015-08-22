Председатель комитета по образованию Мингорисполкома – о подготовке учебных заведений к школьному году

Новости Беларуси. Заканчивается август, а значит начинается горячая пора для тех, кто собирается отправить детей в школу. Поэтому сегодня мы решили поговорить о том, как пережили большие каникулы учебные заведения. Сколько новых появится к новому учебному году, и с какого возраста лучше отдавать ребенка в школу? На эти и другие вопросы по теме готовится ответить наш гость. В студии программы «Большой город» на СТВ – председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик.

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