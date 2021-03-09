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Поезд «Минск – Москва» за месяц курсирования перевёз более 16,5 тысяч пассажиров

09 марта 2021 11:38
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Новости Беларуси. Более 16,5 тысяч пассажиров купили билеты на поезд по маршруту Минск – Москва – Минск за февраль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поезд «Минск – Москва» за месяц курсирования перевёз более 16,5 тысяч пассажиров-1

Именно столько времени прошло с момента возобновления железнодорожного сообщения между столицами. Замечено, что в Россию едут вагоны, заполненные полностью. К нам они возвращаются с 90 %-ной загрузкой. В настоящее время поезд отправляется из Минска по четным, а из Москвы – по нечетным дням и делает остановки на станциях в Орше, Смоленске и Вязьме.

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

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