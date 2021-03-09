Поезд «Минск – Москва» за месяц курсирования перевёз более 16,5 тысяч пассажиров

Новости Беларуси. Более 16,5 тысяч пассажиров купили билеты на поезд по маршруту Минск – Москва – Минск за февраль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно столько времени прошло с момента возобновления железнодорожного сообщения между столицами. Замечено, что в Россию едут вагоны, заполненные полностью. К нам они возвращаются с 90 %-ной загрузкой. В настоящее время поезд отправляется из Минска по четным, а из Москвы – по нечетным дням и делает остановки на станциях в Орше, Смоленске и Вязьме.