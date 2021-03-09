Голосование по выбору даты Дня народного единства завершится 10 марта

Новости Беларуси. Завершается голосование за выбор даты государственного праздника Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Завершается голосование за выбор даты государственного праздника Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 марта – последний день, когда можно выбрать любой из предложенных вариантов:
– 17 сентября 1939 года, когда начался освободительный поход Красной армии, в результате которого произошло объединение Западной Беларуси и БССР;
– 14 ноября – именно этот день в 1939 году на внеочередной сессии Верховного Совета БССР был подписан закон о принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики.
Сделать свой выбор можно на сайте Всебелорусского народного собрания – по адресу vsebel.by.