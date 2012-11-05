Предновогодняя торговля стартовала в Минске. Новинка 2012 года – елочка, Дед Мороз и Снегурочка из бересты

Новости Беларуси. Предновогодняя торговля стартовала в Беларуси. Магазины предлагают сотни подарков и сувениров, а рестораны принимают заказы на главный корпоратив года или же просто романтический вечер. А кое-где уже нет свободных мест.

Вадим Гурленя, продавец 4-го разряда:

Наш потребитель выбирает больше белорусские елки, потому что качество у них лучше и красота, выразительность.

Эта лесная опушка посреди торгового зала первым делом привлекает потенциальных покупателей. До ажиотажа, конечно, еще далеко, однако в праздничной гонке уже наметились лидеры. 70% экспонатов импровизированного леса выросли на белорусских предприятиях.

Вразрез с осенней погодой к грядущим праздникам Инна Романовна подходит основательно. По принципу «чем раньше – тем лучше» подбираются аксессуары.

Инна Романовна, покупатель:

Присматриваю, потому что скоро Новый год, скоро праздник. Хочется поздравить родных, близких.

Более 50 моделей, причем все отечественного производства. От традиционных «зайчиков» до настоящей экзотики. В выборе карнавальных костюмов самые маленькие проявляют недетскую серьезность.

Покупатель:

Трехлетнему ребенку на Новый год хотим какой-нибудь красивый костюм.

С ходу трудно не то, чтобы посчитать, но даже окинуть взглядом. Однако и среди этого многообразия не всегда удается отыскать нужное. На пестрой полке товар произведенный сугубо в Поднебесной. Вот и поиски новогоднего шара со знаком «сделано в Беларуси» заканчиваются неудачей.

Покупатель:

Друг покупает вашу национальную рубашку, а я пока увидел шары. Маме хотел, но китайские я везде найду.

И все же в море ярких шаров и игрушек из Китая находим остров отечественных сувениров. Украшения из соломки, декоративные свечи, символы наступающего, запечатленные в стекле. Только в этом столичном универмаге заключили 11 договоров с белорусскими фабриками художественных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Матус, товаровед:

Это игрушки из бересты, в комплект которых входит праздничная елочка, различные брелоки в виде Деда Мороза и Снегурочки.

Такие сувениры – ноу-хау этого года. Задумку еще предстоит оценить покупателям. А вот традиционные Дед Мороз и Снегурочка в белорусском исполнении появятся уже ближе к празднику.