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Дожди в Беларуси прекратятся только к выходным

05 ноября 2012 14:08
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Новости Беларуси. Дождливая и ветреная погода будет в Беларуси всю неделю.  На территорию республики пришел  атмосферный фронт со стороны северной Италии и Австрии. Ночью ветер усилится до 20 метров в секунду. Обстановка на дорогах усложнилась.

ГАИ рекомендует водителям двигаться с включенным ближним светом фар, соблюдать скоростной режим и предельно внимательными быть на пешеходных переходах.

Изменится характер погоды только в выходные. Дожди прекратятся. При этом температура воздуха пойдет вниз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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