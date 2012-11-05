Дожди в Беларуси прекратятся только к выходным

Новости Беларуси. Дождливая и ветреная погода будет в Беларуси всю неделю. На территорию республики пришел атмосферный фронт со стороны северной Италии и Австрии. Ночью ветер усилится до 20 метров в секунду. Обстановка на дорогах усложнилась.

ГАИ рекомендует водителям двигаться с включенным ближним светом фар, соблюдать скоростной режим и предельно внимательными быть на пешеходных переходах.

Изменится характер погоды только в выходные. Дожди прекратятся. При этом температура воздуха пойдет вниз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.