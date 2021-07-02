Праздновать начнут в 6 утра, в городе будет работать выездная студия СТВ. Как Молодечно будет отмечать День Независимости?

Новости Беларуси. Вся страна готовится к празднованию Дня Независимости. В этот день телеканал СТВ будет работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши коллеги находятся в Молодечно, где разместится выездная студия. 3 июля с самого утра она начнет принимать гостей. Площадка объединит представителей разных сфер – заслуженных людей региона. Работать студия будет в прямом эфире.

Главной темой станет, конечно же, наша независимость. Речь пойдет об истории становления Беларуси и ее развитии, в том числе через личные истории наших гостей. Жители Молодечно и гости города смогут прикоснуться к телевизионной кухне и понаблюдать за процессом съемок.

Съемочная площадка разместилась напротив городского кинотеатра с символичным названием «Родина». Кстати, это рядом с улицей 17 Сентября. Дата стала еще одним символом 2021 года, который проходит в Беларуси под знаком народного единства.

Дмитрий Травин, заведующий отделом телеоператоров СТВ:

Выездная студия будет из себя представлять крытую площадку, где мы размещаем четыре камеры и стол с интерактивным монитором. Мы выйдем в прямой эфир, чтобы наши зрители понаблюдали, как празднует Молодечно. Празднование Дня Независимости в Молодечно традиционно совпадает с Днем города, поэтому программа более чем насыщенная. Утро начнется в парке Победы с возложения цветов к монументу. Завершится праздник под залпы фейерверка в амфитеатре.

Алеся Луковская, заместитель председателя Молодечненского райисполкома:

Все мероприятия начинаются еще с шести утра. Они запланированы для каждого жителя нашего города, начиная от самого маленького и заканчивая теми, кто увлечен какими-то направлениями. Это и рыбная ловля, и интерактивные площадки. Конечно же, это концерт, который будет представлен нашими учреждениями культуры и образования. Ярмарки, на которых жители могут не только приобрести что-то, но и увидеть лучшее творчество и декоративно-прикладное искусство, которое будет представлено. Конечно, нам очень приятно, что в День Независимости вместе с нами будет «Столичное телевидение». Потому что благодаря вам, благодаря работе телевидения мы не только можем показать другим, что у нас есть интересного, но точно так же мы узнаем о других событиях. О событиях, которые проходят у наших соседей.