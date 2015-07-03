Празднования Дня Независимости стартовали в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле в эти минуты в самом разгаре официальная часть празднования Дня Независимости. По многолетней традиции, тысячи горожан заполнили утром 3 июля центральную улицу.

Пройти по Советской в этот день вместе с ветеранами и представителями трудовых коллективов – за честь и для самых юных участников праздника. Завершится торжественное шествие митингом у братской могилы советских воинов и возложением венков к монументу.

Александр Комаров, участник Великой Отечественной войны:

Это значит очень много дня нас, участников войны. Мы вспоминаем те тяжелые дни и надеемся, что это не повторится.

Гомельчанка:

Это очень важный праздник для нашей страны, города. Это большая честь, радость нам присутствовать здесь, идти в колоне, радоваться. Это хорошее настроение и море положительных эмоций.

Петр Ковалев, участник Великой Отечественной войны:

Для меня на сегодняшний день это праздник, которому нет равных в моей жизни.