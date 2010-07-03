Празднования 3 июля откроет торжественное шествие ветеранов в Минске

Оно начнется в 12.00 на проспекте Независимости. Участники шествия выйдут на главную дорогу. Знаменная группа, рота почетного караула и девять автомобилей с ветеранами Великой Отечественной пройдут от Октябрьской площади до обелиска Победы. Здесь состоится торжественное возложение венков.

Уже позади две ночные репетиции символичного победного пути. Эти полтора километра – по шагу на каждый день войны – ветераны одолеют примерно за полчаса. Кому здоровье идти уже не позволяет, сегодня поедут. Стилизованные под военные времена уазики готовы к своему самому медленному и почетному автопробегу. В общей сложности пешую колонну составят около трех тысяч человек.

На маршрут выйдут и 130 военных роты почетного караула. Так что после возложения цветов к монументу – ждем очередное шоу знаменитых уже во всем мире белорусских военных.

Трансляция торжественного шествия начнется в 11.55 по всем национальным телеканалам.

Алексей Мартиненок, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.