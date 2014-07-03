Марасевич Наталья Карповна о жизни женщины в немецком лагере и о детях, рожденных на войне

Меня зовут Марасевич Наталья Карповна. Я хочу рассказать о своих родителях, которые прошли войну. Мне мама рассказала такую историю.

Они с папой поженились до войны. Когда папа ушел в партизаны, маме было 20 лет и она уже была беременна.

В деревню пришли немцы и начали забирать молодых девушек в Германию на работу. Никто не выдавал, куда ушли партизаны. Они пришли в дом к маме. Мама была беременна, и они решили, что она побоится и скажет, где отец. Но мама не сказала, и они ее вместе со всеми забрали и увезли в бобруйскую тюрьму. 1,5 месяца они были там на фильтрации.

В это время там, в тюрьме, у мамы родился ребеночек - моя старшая сестра Нина. Естественно, там ни пеленок, ничего не было. Женщины поснимали свои нижние юбки, дали ей запеленать девочку.

И они там жили. Это была ужасная вещь. В тюрьме эти вши... Утром, говорила мама, проснемся, девочка запеленана, а все лицо покрыто вшами. Смахнет это все, обмоет... Так и жили.

Немцы их угнали на рабочем поезде в открытом вагоне в Германию. Женщины работали в городе Оснабрюке. Детей у них, конечно, отняли, держали в приюте. Нина прожила там месяца четыре, и маме сообщили, что она умерла.

Потом, в 44-ом году, когда английские войска уже громили город Оснабрюк, бомба как раз попала в этот лагерь, где они работали. И они, видя что проволока развалилась, разбежались кто куда. Но бежать некуда, они же на территории Германии. Что делать? Бежали, кто куда мог. Кого-то ранило, кого убило. Кто живой остался, прибежали к какой-то церквушке. Сели там и сидели. Пришли местные жители, старые люди, потому что все в основном были на фронте. И начали разбирать их по домам.

Маму забрал пожилой человек. Ей было 20, ему лет 60. Тогда ей казалось, что он старый человек. Он сказал, что у него умерла жена и сталось пятеро детей. У него дома две коровы, большое хозяйство. Он хотел, чтобы ему кто-то помогал по дому. И забрал ее в помощницы. Она там поработала месяц, ухаживала за детьми - все было нормально.

В 1944 году, когда пришло освобождение, объявили о победе наших войск, начали собирать в грузовые машины наших людей, кто там был.

И он говорит: «Ты Ольга, может, оставайся в Германии? Ты молодая девушка, трудолюбивая, здесь выйдешь замуж. Домой приедешь - у вас все разгромлено, все разбито. Там ничего нет. Оставайся здесь и у тебя будет все хорошо».

Мама не согласилась, сказала, что поедет домой к маме.

Утром шла машина грузовая и поехала она домой. А то, что у нее есть муж, она была уверена, что его убили.

Приехала она домой к маме в деревню. Пришла, и правда - дом спалили немцы. «И стою, - говорит мама, - на попелище. Маму в тюрьму забрали, а я стою и плачу, не знаю, куда мне идти».

В этой деревне жил ее дядька, он ее забрал к себе. А через неделю папа пришел с фронта. Папа был в партизанах, дошел до Берлина. Они оба были в Германии. Видно, такая судьба была. Он был ранен, контужен. Но судьба так распорядилась, что они оба остались живы.

И он только через неделю узнал, что его жена Ольга живет на другом конце деревни у дядьки. И он пришел ее забрал. И вот они с тех пор начали жить вместе. У них родилось семеро детей. Получается, не семеро, а шестеро, потому что был еще мальчик, он умер в 9 лет, и девочка - ей было две недельки, когда она умерла. И нас четверо живых.

Эту историю по телефону горячей линии рассказали в рамках почти 18-часового телемарафона на СТВ, посвященного Дню Независимости Беларуси.