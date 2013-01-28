Праздничный карнавал на полмесяца охватил жизнь Венеции

Новости Италии. Венеция на полмесяца погрузилась в атмосферу праздничного карнавала. Он начался с красочного шоу на Большом канале. Его посвятили борьбе двух стихий - воды и огня. Представление происходило при свете факелов.

В этом году народные гуляния в Венеции пройдут под девизом Живи в цвете. Организаторы обещают, что красочная палитра будет представлена во всем многообразии. Всего за время проведения карнавала запланированы десятки театрализованных представлений и выставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.