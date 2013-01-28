Прямой эфир

Праздничный карнавал на полмесяца охватил жизнь Венеции

28 января 2013 06:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Венеция на полмесяца погрузилась в атмосферу праздничного  карнавала. Он начался с красочного шоу на Большом канале. Его посвятили борьбе двух стихий - воды и огня. Представление происходило при свете факелов.

В этом году народные гуляния в Венеции пройдут под девизом Живи в цвете. Организаторы обещают, что красочная палитра будет представлена во всем многообразии. Всего за время проведения карнавала запланированы десятки театрализованных представлений и выставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Карнавал # Фотофакт # Фестивали и карнавалы

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский полковник Лариса Бабушкина: Девушки показывают результаты лучше, чем ребята
28 января 2013 05:45

Белорусский полковник Лариса Бабушкина: Девушки показывают результаты лучше, чем ребята

Что планируют реализовать белорусские ученые в 2013?
28 января 2013 05:42

Что планируют реализовать белорусские ученые в 2013?

27 января 2013 13:46

27 января - день памяти жертв Холокоста