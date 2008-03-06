Рене Фазель посетил строительную площадку спорткомплекса "Минск-Арена"

Беларусь трижды принимала чемпионаты мира по хоккею среди молодежных и юношеских команд.

В 2014 году Беларусь рассчитывает стать хозяйкой главного хоккейного турнира - мирового первенства среди национальных сборных в элитном дивизионе. Об этом, в частности, шел разговор во время посещения Рене Фазелем строительной площадки спорткомплекса "Минск-Арена".

Грандиозный стадион, который планируется сдать в эксплуатацию уже в следующем году, произвел впечатление на зарубежного гостя. Предполагается, что это будет одно из лучших спортивных сооружений не только в СНГ, но и в Европе. Здесь планируется создать все необходимые условия для занятий 28 видами спорта. Но главным все же будет хоккей.

15-тысяч зрителей - такова вместимость будущей главной арены страны. Она позволит Минску принимать соревнования самого высокого уровня, в том числе - чемпионат мира по хоккею.

Белорусская заявка на мировое первенство 2013 года собрала на Конгрессе международной федерации хоккея вторую сумму голосов из шести стран-претендентов - белорусов обошли только шведы. Однако наши шансы принять чемпионат мира в 2014 году рассматриваются как предпочтительные: конкурировать придется, скорее всего, с латышами, венграми и чехами.

Второй ареной чемпионата, вероятно, станет 7-тысячный стадион в Бобруйске. Его строительство также близко к завершению. Но в последнее время у бобруйчан появились серьезные соперники. Вчера председатель Федерации хоккея Беларуси Владимир Наумов объявил, что уже готов проект еще одной крупной ледовой арены Минска, которую планируется возвести напротив кинотеатра "Дружба".

А вообще в планах - масштабное развитие хоккейной инфраструктуры по всей стране. В прошлом году запущен в эксплуатацию ледовый дворец в Пружанах, в этом - в Пинске. Ориентир же - 30 арен, которые позволят белорусскому хоккею выйти на ведущие позиции в мире.