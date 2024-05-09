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Пост №1 заступил 9 Мая на Вахту памяти на площади Победы в Минске

09 мая 2024 09:18
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Настоящим символом Великой Победы стал обелиск в сердце столицы. На его барельефах застыли образы воинов Красной армии и партизан. Поклониться их подвигу сегодня, 9 Мая, к Вечному огню приходят благодарные потомки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади Победы состоялся важный ритуал, который красноречиво говорит о передаче эстафеты памяти. На Вахту заступили участники караула «Поста № 1». Минуло уже ровно 40 лет, как мемориальный отряд выстраивается у Вечного огня.

Пост №1 заступил 9 Мая на Вахту памяти на площади Победы в Минске-1

Андрей Стовба, замначальника штаба Поста № 1 города-героя Минска:
40 лет несут школьники почетную Вахту памяти на Посту № 1 города-героя Минска. Это очень тяжелая, кропотливая работа. Ребят отбирают в школах, они в течение двух месяцев готовятся к несению почетной Вахты памяти. Ну и 9 Мая у нас заступает лучший мемориальный отряд по итогам учебного года.

Пост №1 заступил 9 Мая на Вахту памяти на площади Победы в Минске-4

Виолетта Дробова, учащаяся средней школы № 59 Минска:
Для меня это огромная честь. Мой дедушка служил. Я лучше углубилась в историю и прониклась огромным патриотизмом еще больше к своей стране.

Пост №1 заступил 9 Мая на Вахту памяти на площади Победы в Минске-7

Мухаммед Гаджиев, учащийся средней школы № 59 Минска::
Я являюсь иностранцем, для меня это честь – здесь стоять со всеми нашим ребятами. Мы очень долго готовились. Для моих родителей это тоже большая честь, что я здесь стою. Мой дедушка служил на войне и умер там. Ради него мы здесь стоим, ради тех, благодаря которым над нами мирное небо.

Пост №1 заступил 9 Мая на Вахту памяти на площади Победы в Минске-10

Сегодня Площадь Победы – место главных торжеств в столице. Сейчас к Вечному огню люди приходят по зову сердца. Возлагают цветы. У многих в руках семейные портреты солдат Победы.

# День Победы # общество # Новости Минска и Минской области

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