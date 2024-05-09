Пост №1 заступил 9 Мая на Вахту памяти на площади Победы в Минске

Настоящим символом Великой Победы стал обелиск в сердце столицы. На его барельефах застыли образы воинов Красной армии и партизан. Поклониться их подвигу сегодня, 9 Мая, к Вечному огню приходят благодарные потомки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади Победы состоялся важный ритуал, который красноречиво говорит о передаче эстафеты памяти. На Вахту заступили участники караула «Поста № 1». Минуло уже ровно 40 лет, как мемориальный отряд выстраивается у Вечного огня.