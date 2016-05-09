Праздничные гуляния в Минске: город мастеров, уличные спектакли и выставка ретро-авто

Новости Беларуси. Массовые гуляния сейчас проходят в разных уголках Минска. Так, в Верхнем городе впервые развернута масштабная культурная площадка. Она находится полностью во власти народных умельцев. Мастера со всей Беларуси предлагают различные сувениры. В том числе и ручной работы.

Также для минчан работает выставка ретро-авто. Сфотографироваться на фоне машин военного времени – такую возможность упускает редкий прохожий. У концертного зала детской филармонии была организована концертная программа. Для зрителей – перформансы, интерактивные спектакли, песни военных лет, танцы и много позитива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей сейчас ждет Парк Победы и площадка у Дворца спорта. Развлечения и музыка, спортивные состязания. В общем, каждый найдет занятие по душе.