Праздничные дни прошли без происшествий

200 тысяч минчан и гостей столицы приняли участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Торжества проходили во всех районах города, на всех площадках Минска.Центральным событием дня стало, безусловно, торжественное шествие ветеранов.

В некотором случае победным 9 мая оказалось и для городских служб. Общий итог: праздник прошел без происшествий. Число правонарушений не превысило обычного, как собственно и количество обратившихся за помощью к медикам: всего 48 человек.

Как сообщили на станции медицинской помощи Минска, к медикам, дежурившим на месте проведения шествия ветеранов, обратилось всего 9 участников Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, вызывают у поколения, прошедшего войну, много эмоций, волнений и воспоминаний, госпитализация с гипертоническим кризом или сердечным приступом никому не понадобилась. Случаев пьяных беспорядков тоже обнаружено не было. Об этом сегодня сообщили в Мингорисполкоме на традиционном оперативном совещании.

На совещании были обсуждены и другие вопросы, в частности, связанные с благоустройством дворовых территорий. По мнению председателя Мингорисполкома Михаила Павлова, работы эти должны проводиться с учетом мнения жителей. Будущие проекты реконструкции столичных дворов необходимо выносить на общественное обсуждение. При этом на такие собрания следует приглашать жильцов и разработчиков проектов.

Как отметил начальник Главного производственного управления жилищного хозяйства Мингорисполкома Борис Васильев, в нынешнем году намечено благоустроить 300 дворовых территорий. На эти цели потребуется почти Br12,7 млрд. 12 дворов в Октябрьском и Центральном районах уже реконструированы, 121 - находится в работе.