Быстро, качественно и: недорого

Развитие системы общественного питания, особенно предприятий быстрого обслуживания - одно из приоритетных направлений работы Министерства торговли Беларуси.

В ближайшие пять лет в стране предполагается открыть более 100 новых предприятий быстрого обслуживания, в том числе и объектов придорожного сервиса с парковкой и техническим обслуживанием автомобилей.

Еще одно приоритетное направление - развитие объектов общественного питания с национальной кухней. Мест, где можно будет вкусно и недорого поесть, станет больше.

Сеть объектов общественного питания развивается быстро. Сегодня их около десяти с половиной тысяч - на четверть больше, чем еще пять лет назад. Рост наблюдается в основном за счёт строительства новых, а также реконструкции действующих предприятий.

Начальник отдела организации общественного питания Министерства торговли Людмила Вайцехович отметила, что программой развития внутренней торговли на 2006-2010 годы предусмотрено открытие 270 объектов на 7,6 тысяч мест.