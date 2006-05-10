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Быстро, качественно и: недорого

10 мая 2006 09:34
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Развитие системы общественного питания, особенно предприятий быстрого обслуживания - одно из приоритетных направлений работы Министерства торговли Беларуси.

В ближайшие пять лет в стране предполагается открыть более 100 новых предприятий быстрого обслуживания, в том числе и объектов придорожного сервиса с парковкой и  техническим  обслуживанием автомобилей.
Еще одно приоритетное направление - развитие объектов общественного питания с национальной кухней. Мест, где можно будет вкусно и недорого поесть, станет больше.
Сеть объектов общественного питания развивается быстро.  Сегодня их  около десяти с половиной тысяч -  на четверть больше, чем еще пять лет назад.  Рост наблюдается в основном за счёт строительства новых, а также реконструкции действующих предприятий. 

Начальник отдела организации общественного питания Министерства торговли Людмила Вайцехович отметила, что программой развития внутренней торговли на 2006-2010 годы предусмотрено открытие 270 объектов на 7,6 тысяч мест.

# общество

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