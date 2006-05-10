От столицы до Кургана Славы

Курсанты факультета внутренних войск Военной академии Беларуси совершили 25-километровый пробег по маршруту Минск - мемориальный комплекс Курган Славы, который посвятили Дню Победы и всем ветеранам Великой Отечественной. На факультете внутренних войск чествовать ветеранов Великой Отечественной войны именно таким образом - многолетняя традиция.

Даже преодолев основную часть такой длинной дистанции, будущие офицеры не выглядели усталыми - физической подготовки белорусских военнослужащих уделяется большое внимание.

На финише, у подножия одного из самых известных и красивейших памятников, курсантов встретили многочисленные зрители, также прибывшие сюда почтить память погибших воинов и отдать дань уважения фронтовикам.