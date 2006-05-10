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От столицы до Кургана Славы

10 мая 2006 09:31
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Курсанты факультета внутренних войск Военной академии Беларуси совершили 25-километровый пробег по маршруту Минск - мемориальный комплекс Курган Славы, который посвятили Дню Победы и всем ветеранам Великой Отечественной. На факультете внутренних войск чествовать ветеранов Великой Отечественной войны именно таким образом - многолетняя традиция.
Даже преодолев основную часть такой длинной дистанции, будущие офицеры не выглядели  усталыми - физической подготовки  белорусских военнослужащих  уделяется большое внимание.
На финише, у подножия одного из самых известных и красивейших памятников,   курсантов встретили многочисленные зрители, также прибывшие сюда почтить память погибших воинов и отдать дань уважения фронтовикам.
# общество

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