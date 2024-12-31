Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками

С новогодними праздниками Александр Лукашенко поздравил своих коллег – зарубежных лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Послания разлетелись по всей планете. Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, а также государственным, политическим, общественным, творческим и религиозным деятелям, представителям деловых кругов стран Содружества, главам других стран в различных регионах мира.

Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с праздниками руководителей международных и региональных организаций, в том числе ООН, СНГ, ШОС, ЕЭК, ОДКБ, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, МАГАТЭ, Международного комитета Красного Креста. Многочисленные поздравления поступают и в адрес нашего Президента от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей. Послания уже прилетели из России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Бахрейна, Вьетнама, Монголии, Иордании и Омана.