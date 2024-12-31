Прямой эфир

Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства

31 декабря 2024 16:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Национальная новогодняя традиция. В этот праздничный день страна узнает, кто из белорусов достоин самого высокого призвания. 31 декабря Александр Лукашенко присудил три премии «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства-2

Награды за выдающиеся достижения в улучшении качества медицинской помощи, развитие науки и популяризацию идей благотворительности и милосердия удостоен коллектив Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства-4

За активную деятельность в патриотическом воспитании молодежи и реализацию проекта «Линия памяти. Код войны» премию получил коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств. Также в списке – настоятель прихода храма Воздвижения Креста Господня в Минске Протоиерей Олег Кунцевич.

Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства-6

Кроме того, специальные премии Президента присуждены деятелям искусств за выдающиеся достижения в области музыкального, монументального и декоративно-прикладного, народного и любительского художественного творчества. Отмечены четыре коллектива и две белорусские мастерицы. А два коллектива получили спецпремию за вклад в реализацию памятных и патриотических проектов.

# Александр Лукашенко # Госнаграды

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками
31 декабря 2024 16:44

Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками

Рекордный урожай, новые МТК, школы и учреждения здравоохранения – подводим итоги года Минской области
31 декабря 2024 14:37

Рекордный урожай, новые МТК, школы и учреждения здравоохранения – подводим итоги года Минской области

Благотворительный марафон «Ёлка желаний» посетил Старые Дороги
31 декабря 2024 14:13

Благотворительный марафон «Ёлка желаний» посетил Старые Дороги