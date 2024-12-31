Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства

Национальная новогодняя традиция. В этот праздничный день страна узнает, кто из белорусов достоин самого высокого призвания. 31 декабря Александр Лукашенко присудил три премии «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Награды за выдающиеся достижения в улучшении качества медицинской помощи, развитие науки и популяризацию идей благотворительности и милосердия удостоен коллектив Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

За активную деятельность в патриотическом воспитании молодежи и реализацию проекта «Линия памяти. Код войны» премию получил коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств. Также в списке – настоятель прихода храма Воздвижения Креста Господня в Минске Протоиерей Олег Кунцевич.