Праздничная елка в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе собрала детей из Беларуси, России и Украины

Новости Беларуси. Рождественское чудо каждому ребенку. Праздничная елка в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе собрала сотни детей не только со всех уголков Беларуси, но и соседних России и Украины. Они приехали из регионов, пострадавших от Чернобыльской аварии, а также школ-интернатов и семейных детских домов.

С Рождеством всех поздравил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Дети получили подарки и благословение. А также огромный торт, на котором было 22 свечи. Именно столько раз проходила эта акция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бабкунова, учащаяся средней школы № 1 Чечерска:

Здесь очень весело и красиво, я приехала на елку в первый раз и очень рада этому. Я ждала этот день очень долго.

Теплым приемом остались довольны и дети из Украины. Чтобы отметить Рождество в Беларуси, ребята преодолели полтысячи километров. Праздник для них стал в буквальном смысле слова долгожданным. До Минска из Черниговской области дети добирались почти 10 часов.

Дмитрий Карпенко, учащийся Корюковской школы искусств имени О. С. Корниевского (Украина):

Мы очень хотели приехать, сразу же как получили приглашение от вашей стороны. Мы очень рады, для нас это большая честь – встретить Рождество у вас, за границей.

Аделина Лопачук, учащаяся Корюковской школы искусств имени О. С. Корниевского (Украина):

Очень приятно, что вы пригласили нас уже в третий раз на эту акцию. Мы с удовольствием принимаем участие. И, действительно, хотелось бы сказать большое спасибо организаторам этой акции за то, что они дали нам такую возможность приехать, поучаствовать, побыть в такой праздничной атмосфере.