Лауреатом премии Президента «За духовное возрождение» стал ксендз из деревни Росица Витебской области

Новости Беларуси. Следующий материал о человеке, который делится своим добром и мудростью буквально каждый день. Речь о настоятеле костела святой Троицы, что в деревне Росица. Вклад католического священника в дело сохранения мира и национального согласия отмечен премией Президента Беларуси «За духовное возрождение». За считанные дни до церемонии награждения Анастасия Бут, корреспондент СТВ, познакомилась с лауреатом.

Любовь к Богу, к людям, к родной земле. Этому на каждой святой мессе учит прихожан отец Чеслав Куречко. Он ратует за мир между конфессиями и за национальное согласие. Принимает непосредственное участие и в духовно-просветительской деятельности страны. Заслуги этого удивительного человека отметили на самом высоком уровне. Он стал лауреатом премии Президента «За духовное возрождение».

Чеслав Куречко, лауреат премии Президента «За духовное возрождение»:

Святы айцец Бенедыкт XVI, калі заступіў на пасаду святога айца, сказаў такія словы, што «Пан Бог выбраў мяне такога сціплага прадстаўника Божага вінаградніку на Папу Рымскага». Так гэтыя словы адносяцца і да мяне таксама.

Священнослужитель уверяет, высокая награда – это заслуга всех, кто его окружает. Люди же, напротив, говорят: без его жизненной энергии и оптимизма, ничего бы не было.

Элеонора Масловская, прихожанка:

Очень милосердный, очень добрый, очень справедливый, очень порядок везде любит и нас научает.

Антон Бубака, прихожанин:

Айцец Чэслаў у гэтую мясціну, якая пасля вайны выглядала ўжо сумнай, зарастала небыццём, ён яе аднавіў, узвысіў.

Костел, где несет службу Чеслав Куречко, — с особой историей. Именно отсюда берет начало Освейская трагедия. В феврале 43-го всех жителей Росицы и ближайших деревень согнали в храм. Тогда жизнь хотели даровать только двум ксендзам. Но те остались верны пастерскому слову и пошли в огонь вместе с прихожанами. Фашисты сожгли 1 528 человек. Именно столько тюльпанов теперь каждый год расцветает неподалеку от костела. Их высадил сам настоятель прихода. Равно как и заложил аллею в честь своих предшественников, причисленных к лику святых.

Чеслав Куречко:

У іх гонар пасаджана гэта алея із туй пірамедальных – гэта азначае, што малітва ўзносіцца ўверх, да Пана Бога.

Дважды в год, в день сожжения жителей Росицы и День блаженных Юрия Каширы и Антония Лещевича, сюда приходят пилигримы. Многие просят отца Чеслава молиться за их обездоленных родных и близких. И молитвы Господь слышит. Как пример, дочка, просившая за свою мать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чеслав Куречко:

Яна прыслала падзяку. Кажа, Ойчэ, у гэты дзень, калі была малітва ў касцеле Росіцкім, мама выйшла із комы і вярнулася да жыцця. А не было надзеі.