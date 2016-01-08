В рамках акции «Наши дети» в минском Дворце детей и молодежи состоялось представление для ребят из многодетных семей

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает праздничное шествие по всей стране. Сегодня, 8 января, в столичном Дворце творчества детей и молодежи собрались несколько сотен ребят из многодетных семей. Представители Мингорисполкома вместе с «Белорусской ассоциацией многодетных родителей» организовали праздник для малышей. После представления каждого юного зрителя ждал сладкий подарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Кравченко, председатель Минской городской организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

Это, наверное, важно и для детей, и для родителей важно. Это говорит о том, что наше государство уделяет большое внимание воспитанию детей подрастающего поколения нашего. А это уже у нас аккорд заключительный, так сказать, рождественский. И сегодня здесь проходит такой замечательный утренник именно для детей.