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В рамках акции «Наши дети» в минском Дворце детей и молодежи состоялось представление для ребят из многодетных семей

08 января 2016 16:45
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Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает праздничное шествие по всей стране. Сегодня, 8 января, в столичном Дворце творчества детей и молодежи собрались несколько сотен ребят из многодетных семей. Представители Мингорисполкома вместе с «Белорусской ассоциацией многодетных родителей» организовали праздник для малышей. После представления каждого юного зрителя ждал сладкий подарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Татьяна Кравченко, председатель Минской городской организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:
Это, наверное, важно и для детей, и для родителей важно. Это говорит о том, что наше государство уделяет большое внимание воспитанию детей подрастающего поколения нашего. А это уже у нас аккорд заключительный, так сказать, рождественский. И сегодня здесь проходит такой замечательный утренник именно для детей.    

# общество # Благотворительная акция # Благотворительность # Татьяна Кравченко

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