Правовая оценка любым действиям: главный инспектор по Минску провел прием граждан

Новости Беларуси. В Заводском районе столицы жителей выслушал помощник Президента – главный инспектор по Минску Владимир Карпяк. Говорили о сносе домов, строительстве метро, благоустройстве парков и скверов – проблемах, волнующих всех горожан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К примеру, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о расширении дороги в районе улиц Кольцова и Богдановича.

Горожанин:

По продлению договора и по повышению аренды. С утра, в 11 часов мы встречались и обсуждали. Получается, все-таки можно уменьшить арендную плату и продолжить дальше функционировать нашему объекту.