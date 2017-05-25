Прямой эфир

Правовая оценка любым действиям: главный инспектор по Минску провел прием граждан

25 мая 2017 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Заводском районе столицы жителей выслушал помощник Президента – главный инспектор по Минску Владимир Карпяк. Говорили о сносе домов, строительстве метро, благоустройстве парков и скверов – проблемах, волнующих всех горожан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К примеру, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о расширении дороги в районе улиц Кольцова и Богдановича.

Горожанин:
По продлению договора и по повышению аренды. С утра, в  11 часов мы встречались и обсуждали. Получается, все-таки можно уменьшить арендную плату и продолжить дальше функционировать нашему объекту.

Правовая оценка любым действиям: главный инспектор по Минску провел прием граждан-1

Владимир Карпяк, помощник Президента – главный инспектор по Минску:
Дается правовая оценка любым действиям.

Нарушения выявляются даже не для того, чтобы привлекать к ответственности, а для того, чтобы это впредь не повторялось.

Делается анализ обращений, оценивается работа местной администрации, как она работает с гражданами.

На встречи с жителями, как правило, приглашают представителей различных городских служб. Так, некоторые вопросы решаются прямо на месте, по другим требуется более детальное разбирательство.

# общество # Прием граждан # Фотофакт # Владимир Карпяк

Другие новости рубрики

Все новости
Изменился план застройки микрорайона «Северный» в Минске
25 мая 2017 17:43

Изменился план застройки микрорайона «Северный» в Минске

«500 тонн молока – это нужно просто открыть трубу и сливать»: в Гомеле руководители молочного завода подали в суд на работников
25 мая 2017 17:00

«500 тонн молока – это нужно просто открыть трубу и сливать»: в Гомеле руководители молочного завода подали в суд на работников

Необычная свадьба в Жодино: молодожены расписались на БелАЗе
25 мая 2017 15:03

Необычная свадьба в Жодино: молодожены расписались на БелАЗе