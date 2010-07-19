Православный молодёжный фестиваль «Братья» в Силичах

Около тысячи молодых людей из Беларуси, России и Украины собрались в Силичах. Международный православный молодёжный фестивать «Братья» на белорусской земле проводится впервые.

Православная молодежь из Беларуси, России и Украины собралась под Минском. Международный фестиваль «Братья» открылся в Силичах по благословению Владыки Филарета. Он проводится уже в девятый раз. Для участников проведут конкурсы, мастер-классы и спортивные состязания. А в один из дней - крестный ход в Логойск.

Несмотря на название фестиваля православной молодёжи - «Братья», сюда приехало немало девушек. Девять дней ребята будут жить в палатках. Для них организовали обширную культурную программу, ведь фестиваль на белорусской земле проводится впервые.

Концерты, лекции, беседы и встречи с известными православными богословами, участие в общем богослужении под открытым небом, проведение ролевых игр и спортивных состязаний — это далеко не полная программа фестиваля.

Юлия, участница фестиваля (Украина):

Мне нравится. В основном это общение с православной молодёжью, возрождения православия.

Наталия — участница фестиваля (Россия):

Православные не делят друг друга: ты - украинец, ты - русский, я - белорус. Такого нет. Все пытаются найти одно, что нас соединяет, не пытаются разделиться. Православные хотят объединения, они желают этого, они не считают себя представителями разных стран. Мы одно целое, единое.

Кроме лекций известных пастырей на фестивале проходят мини-беседы со священниками. На протяжении часа батюшки ведут беседу на заданную тему с группами из 15-20 человек. Здесь можно задать наболевшие вопросы и не бояться быть искренним.

Протоиерей Федор Повный - духовник фестиваля:

Эта атмосфера доброты, добропорядочности, доброго расположения друг к другу создают определённое пространство, я бы сказал среду обитания этого фестиваля, и она начинает влиять на всех одинаково положительно.

Основная цель фестиваля — объединить верующих молодых людей братских славянских стран. Его можно назвать молодёжным не только по возрасту его участников, а им от 15 до 35 лет, но и по атмосфере: живой, креативной и дружелюбной.