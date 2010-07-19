В Минске нашли достойную альтернативу традиционному дому престарелых

Это так называемые рентные отношения — одинокие и пожилые люди отдают государству свою квартиру в пожизненное пользование.

Взамен же получают денежное вознаграждение и достойный уход в комфортабельном доме для пожилых людей. Такой дом для одиноких минчан построят уже к новому году. Провести досуг пенсионеры смогут в кружках по интересам, спортзале и бассейне. Также им окажут медицинскую и психологическую помощь.

Сегодня в Минске более 20 тысяч одиноких людей. 53 человека уже подтвердили желание поменять свое жилье на более комфортабельные квадратные метры.

Анатолий Ражанец, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Пенсионеры будут иметь возможность проживать в одноместных номерах с ванной, душем, умывальником. Им будут предоставляться медицинские услуги. К тому же, они смогут хорошо проводить время в трудомастерских.