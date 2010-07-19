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Новая Концепция Национальной безопасности Беларуси вступит в силу в начале сентября

19 июля 2010 14:22
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Совбез полностью завершил разработку этого документа.

О принципиальных новшествах Концепции Президенту страны сегодня доложил госсекретарь Совета Безопасности Леонид Мальцев.

Так, в частности, даны более четкие определения понятиям «риск», «вызов» и «угроза», которые полностью соответствуют современным реалиям.

Концепцию Национальной безопасности сейчас представят на утверждение членам Совбеза, а в конце августа-начале сентября — на подпись Президенту.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:
Концепция Национальной безопасности, во-первых, соответствует той обстановке, которая складывается в республике и вокруг нее и, во-вторых, более системно будет определять работу и государственных органов, и общественных организаций, и граждан по обеспечению национальной безопасности страны.

# общество

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