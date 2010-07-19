Лукашенко: Жесткий спрос за качество зерна будет главным требованием в ходе нынешней уборочной страды

Это особо подчеркнул Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом губернатора Минской области Бориса Батуру.

Руководитель Минского региона сообщил о ходе уборки зерна и о проблемах с полеглыми хлебами.

Борис Батура также доложил, что Минщина намерена усилить животноводческую составляющую агропромышленного комплекса: планируется построить пять свинокомплексов и модернизировать две птицефабрики.

Тем временем, область уже готовится принимать у себя главный аграрный праздник: Минщина станет хозяйкой «Дожинок-2011».

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Было доложено о начале массовой уборки урожая. Была поставлена задача — в связи с тем, что в Минской области много полеглых, заросших хлебов, — очень жестко спрашивать о качестве уборки в этом году.