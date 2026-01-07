Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Со всех утюгов нам кричат: «Право силы! Только мощь, только оружие, только бронеколонны, авианосцы, могучие истребители, взрывы, ракеты!» Вот он, новый мир. Мир через силу, через торжество войны, через принуждение сталью и огнем. Так будет вершиться судьба планеты. Закон джунглей: у кого больше клыки, тот и прав. А мораль оставьте институткам. Но рождается Христос.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Народ Израилев ждал Мессию, о котором возвещали тысячи лет пророки. Того, кто наконец прекратит страдания. Того, кто скажет самые главные слова правды, истины, торжества. Но никто не знал, как он явится.
Конечно, все думали, что он придет во славе и могуществе, с легионами ангелов, с небесным войском, перед которым будут в шоке и трепете все римские легионы. Но произошло не так. Он явился в мир через хрупкую бедную девушку.
И не могла она даже найти место для пришествия в мир Спасителя. Ни один человек в сытый и спокойный вечер не отворил двери, не нашлось гостиницы, ни одного двора.
Григорий Азаренок:
И вот одинокая девушка и слабый младенец, который еще и говорить не умеет. А против них зловещий царь Ирод. Воплощение силы, все в его руках: штыки и деньги, власть и богатство. Но он затрепетал, когда звезду увидел.
Он понял, что пришел истинный владыка. Он приказал немедленно его убить. И для этого вырезать всех детей, всех мальчиков, но не дать прозвучать слову правды. За кем была сила? Конечно, за ним. И пролились реки детской крови.
Но не было конца страшнее, чем Иродов. Издыхал он страшно, чудовищно, мерзко. Не помогали ни лучшие лекари, ни самые передовые медицинские разработки. Его жрали черви, живого, отъедали кусок за куском плоть.
И осталось в мире два нарицательных страшных имени. Ирод как символ лютой жестокости, людоедской власти мира сего и Иуда, предатель и изменник. Сейчас все спешат на поклон к новому Шерхану. Все лижут ему лапу, все клянутся в верности мегаимпериалисту. Сила, могущество за ним! 900 миллиардов баксов – военный бюджет США. Больше, чем у всего остального мира. Ирод во славе! Ирод торжествует!
И сколько презрения во всех речах сейчас всех представителей американской администрации. Они через губу говорят о человечестве. Они плюют на всех и вся. Но были уже гордые и могучие. Были уже почти богоравные, как они думали, властители.
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