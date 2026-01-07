Азарёнок: вот он, новый мир – у кого больше клыки, тот и прав

Григорий Азаренок, СТВ:

Со всех утюгов нам кричат: «Право силы! Только мощь, только оружие, только бронеколонны, авианосцы, могучие истребители, взрывы, ракеты!» Вот он, новый мир. Мир через силу, через торжество войны, через принуждение сталью и огнем. Так будет вершиться судьба планеты. Закон джунглей: у кого больше клыки, тот и прав. А мораль оставьте институткам. Но рождается Христос.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Народ Израилев ждал Мессию, о котором возвещали тысячи лет пророки. Того, кто наконец прекратит страдания. Того, кто скажет самые главные слова правды, истины, торжества. Но никто не знал, как он явится.

Конечно, все думали, что он придет во славе и могуществе, с легионами ангелов, с небесным войском, перед которым будут в шоке и трепете все римские легионы. Но произошло не так. Он явился в мир через хрупкую бедную девушку.

И не могла она даже найти место для пришествия в мир Спасителя. Ни один человек в сытый и спокойный вечер не отворил двери, не нашлось гостиницы, ни одного двора.